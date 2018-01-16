Поклонская ответила на приглашение Генпрокуратуры Украины приехать в Киев

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в связи с приглашением Генпрокуратуры Украины прибыть в Киев, чтобы получить ответ на ее заявление, призвала надзорное ведомство дать ответ по существу и прекратить заниматься одурманиванием украинского народа.

Поклонская ранее направила публичное заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором попросила начать расследование в отношении ряда нынешних украинских политиков и чиновников, в том числе президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главы МВД Арсена Авакова. Согласно ее заявлению, они причастны к созданию преступной организации, совершившей госпереворот на Украине. Депутат также обвиняет их в развязывании войны в Донбассе и организации преступления в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

В свою очередь официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко предложил Поклонской приехать в Киев и получить ответы на интересующие ее вопросы, а также пообщаться на темы государственной измены и запрета деятельности "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ — ред.). В ведомстве подчеркнули, что готовы взять на себя расходы на проезд и содержание Поклонской.

"Предполагаю, что подобный красноречивый, но далекий от сути ответ с щедрым предложением компенсации проезда в Киев связан с непродолжительным периодом службы пресс-секретаря в органах прокуратуры. Предлагаю вернуться к существу моего заявления и рассмотреть его в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, а не продолжать заниматься одурманиванием и уничтожением украинского народа и страны, превращая ее в руины хваленой "евроинтеграции", — сказала Поклонская журналистам.

По ее словам, вопросы, поставленные в публичном заявлении на имя Генпрокурора Украины Юрия Луценко, о жутких преступлениях против украинского народа и страны, разрушенной "антитеррористическими операциями" против женщин, детей и стариков, не относятся к просьбе оплатить или компенсировать проезд и проживание в Киеве.

"Подобную щедрость предложила бы обратить в доход обворованного указанными мной должностными лицами государства для возможности принятия решения по ходатайству моих адвокатов о моем допросе по видеоконференцсвязи, в соответствии с требованиями УПК Украины", — сказала депутат.

Генпрокуратура Украины в 2016 году возбудила против Поклонской уголовное дело по обвинению в госизмене. Депутат тогда назвала расследование этого дела политически мотивированным. Позже она стала фигурантом еще одного дела на Украине, которое касается запрета в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа".