В российском посольстве осудили убийство политика Ивановича в Косово

БЕЛГРАД, 16 янв — РИА Новости. Убийство влиятельного сербского политика Оливера Ивановича является попыткой запугать сербское население в Косово и свидетельствует о царящем в крае беззаконии и насилии, заявило посольство РФ в Белграде.

"Глубоко потрясены трагической гибелью в результате террористического акта Оливера Ивановича – человека, который после агрессии НАТО против Сербии и насильственного отторжения от нее Косово и Метохии посвятил жизнь защите прав сербского народа в крае и подвергался за это преследованиям", — говорится в сообщении российского диппредставительства.

"Это еще одна попытка запугать сербское население, подорвать перспективы мирного и взаимоприемлемого решения конфликта. Это наглядное отражение беззакония и насилия, которые сегодня царят в Косово. Надеемся, что преступление будет досконально расследовано при ведущей роли международных структур в Косово и при участии сербских компетентных органов, а убийцы понесут суровую кару", — заявили в российском посольстве.

В дипломатическом представительстве выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит во вторник утром в результате покушения в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие".