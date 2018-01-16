В российском посольстве осудили убийство политика Ивановича в Косово

БЕЛГРАД, 16 янв — РИА Новости. Убийство влиятельного сербского политика Оливера Ивановича является попыткой запугать сербское население в Косово и свидетельствует о царящем в крае беззаконии и насилии, заявило посольство РФ в Белграде.
"Это еще одна попытка запугать сербское население, подорвать перспективы мирного и взаимоприемлемого решения конфликта. Это наглядное отражение беззакония и насилия, которые сегодня царят в Косово. Надеемся, что преступление будет досконально расследовано при ведущей роли международных структур в Косово и при участии сербских компетентных органов, а убийцы понесут суровую кару", — заявили в российском посольстве.
В дипломатическом представительстве выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего.
Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит во вторник утром в результате покушения в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие".