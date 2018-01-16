СМИ узнали о планах МИД Польши уволить выпускников МГИМО

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) могут уволить из Министерства и иностранных дел Польши, сообщает радиостанция RMF FM.

"Чапутович (нынешний министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. — Прим. ред.) попрощается со старыми работниками — в основном выпускниками МГИМО — и примет новые кадры. Даже за счет снижения уровня их подготовки", — сообщает радиостанция со ссылкой на источники.

"Рецидив русофобии"

Ранее Чапутович добился снижения квалификационных требований для новых сотрудников, поступающих на работу во внешнеполитическое ведомство.Отмечается, что прежнего главу польского МИД Витольда Ващиковского в начале января отправили в отставку именно из-за того, что он не хотел "радикальных кадровых перемен".

Варшаве в будущем придется брать на работу выпускников украинских дипломатических вузов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.

При этом он в шутку отметил, что "настоящие титаны дипломатической мысли" наверняка проходят обучение в дипломатических вузах Львова, который находится на западе Украины.

"Жаль, что Польская республика регулярно поддается рецидивам русофобии, граничащей с клинической формой шизофрении. Безусловно, что польскому политическому истеблишменту выгодно поддержание страшных мифов о русской угрозе", — сказал Милонов.

"Настоящая дискриминация"

По словам депутата, этот страх не имеет рационального объяснения и "ближе по своей природе к приключениям пана Твардовского на Луне, чем к реальности".

Планы Варшавы говорят о "настоящей дискриминации" и нарушении прав человека, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Это противоречит всем демократическим нормам. Мы обратимся к уполномоченному по правам человека в Совете Европы, а также комиссию по правам человека Совета Европы", — сказала Сутормина.

Кроме того, она заявила, главы МИД всех европейских государств должны дать публичную оценку действиям Польши.

"Ни в какие ворота"

Намерение польского МИД выгнать с работы всех выпускников МГИМО "не лезет ни в какие ворота", заявил в кулуарах Гайдаровского форума замминистра образования и науки Павел Зенькович.

"Я сам лично учился в МГИМО, у нас были ребята-поляки, очень хорошие ребята", — отметил он.

Зенькович добавил, что пока не будет делать никаких других комментариев по теме.