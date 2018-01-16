Всемирный банк пригрозил лишить Украину кредита в размере $800 миллионов

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Глава представительства Всемирного банка (ВБ) в Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен заявила о необходимости изменений в законопроекте об антикоррупционном суде Украины для предоставления Киеву средств на поддержку реформ в стране, соответствующее письмо она направила в Верховную раду и администрацию президента.

"Законопроект требует пересмотра норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям (Венецианской комиссии – ред.) и удовлетворял требования Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около 800 миллионов долларов на поддержку ключевых реформ в Украине", — говорится в письме, обнародованном во вторник.

В нем в частности, говорится о необходимости введения в закон нормы, которая определяет четкое количество судей и квалификационные требования к ним, а также выступает против квотного принципа их назначения. Кроме того, ВБ предлагает ветировать кандидатуры нечестных претендентов. Также в законопроекте необходимо учесть рекомендации Венецианской комиссии об изменении подсудности антикоррупционного суда.

Кахконен отметила, что начиная с 2014 года ВБ оказал помощь Украине на сумму более чем 5,5 миллиарда долларов, не считая предоставления возобновляемой финансовой гарантии на закупку газа на зиму. В настоящее время готовится выделение займа на политику развития, сумму займа глава представительства не назвала.

В середине ноября глава ВБ Джим Ен Ким заявил, что направленность расширенной финансовой поддержки Всемирного банка для Украины будет зависеть от хода реформ в стране.

Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине в конце прошлого года. Президент заявлял, что в документе есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.

Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ. Предложенный Порошенко вариант документа в организации назвали неприемлемым.