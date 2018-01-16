Сербский политик обвинил западные спецслужбы в убийстве Ивановича

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель обвинил западные спецслужбы в убийстве лидера косовских сербов Оливера Ивановича.

"Я не верю в то, что убийцы (Ивановича — ред.) будут найдены, потому что я уверен в том, что западные разведслужбы в этом замешаны и что это уже начало новой американской инициативы на Балканах, о которой два месяца назад было объявлено", — сказал Шешель в эфире телеканала " Россия 24 ".

"Оливер Иванович был председателем, в общем-то, незначительной политической партии, но случилось нечто очень странное, что три года он провел под арестом, обвиненный в военных преступлениях. Абсолютно все – и албанцы, и сербы, и иностранцы — знали, что он вообще не был замешан в какие-то злодеяниях. Какая была причина, что его держали в тюрьме три года — осталось неясно. Был подожжен его автомобиль, а сегодня он был убит", — добавил политик.

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Иванович был убит во вторник в результате покушения в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие". В этот же день делегация Белграда отказалась от участия в предстоящем раунде диалога с косовско-албанскими властями в Брюсселе из-за убийства.