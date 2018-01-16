МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Информация в СМИ, где говорится о возможности увольнения выпускников МГИМО из МИД Польши, свидетельствует о дискриминации и нарушении прав человека, заявил во вторник РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, отметив, что она намерена обратиться в Совет Европы в связи с этим.
"Это настоящая дискриминация и нарушение прав человека, причем можно сказать почти по национальному признаку. Это противоречит всем демократическим нормам. Мы обратимся к уполномоченному по правам человека в Совете Европы, а также комиссию по правам человека Совета Европы. Считаю, что и главы МИД всех европейских государств должны дать публичную оценку данным действиям, откровенно выразить возмущение", — сказала Сутормина.