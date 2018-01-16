МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Информация в СМИ, где говорится о возможности увольнения выпускников МГИМО из МИД Польши, свидетельствует о дискриминации и нарушении прав человека, заявил во вторник РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, отметив, что она намерена обратиться в Совет Европы в связи с этим.

Ранее радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники сообщила, что выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволят из МИД Польши. Недавно министерство иностранных дел возглавил Яцек Чапутович, сменивший на этом посту Витольда Ващиковского. По данным радиостанции, одной из главных причин отставки Ващиковского было "нежелание радикальных кадровых изменений".

"Это настоящая дискриминация и нарушение прав человека, причем можно сказать почти по национальному признаку. Это противоречит всем демократическим нормам. Мы обратимся к уполномоченному по правам человека в Совете Европы, а также комиссию по правам человека Совета Европы. Считаю, что и главы МИД всех европейских государств должны дать публичную оценку данным действиям, откровенно выразить возмущение", — сказала Сутормина.