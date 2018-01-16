Тиллерсон призвал Россию и Китай выполнять санкции ООН против КНДР

ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник призвал Россию и Китай выполнять санкции ООН против КНДР в целях своей же безопасности.

"Мы настаиваем на полном выполнении санкций СБ ООН, поскольку это закон. Мы особенно призываем Россию и Китай в этом вопросе. Полное выполнение (санкций) отвечает безопасности их народов и дает ясное представление об их желании уважать международные обязательства", — сказал Тиллерсон на встрече в Ванкувере по проблеме КНДР, трансляция встречи идет на странице МИД Канады в Facebook.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводит министерскую встречу по КНДР в Ванкувере с 15 по 17 января. Согласно поступившему в РИА Новости сообщению пресс-службы госдепа, встреча глав внешнеполитических ведомств ряда стран, которую организуют США и Канада, будет посвящена безопасности и стабильности на Корейском полуострове. Как заявили в госдепе, встреча "продемонстрирует международную солидарность против опасной и незаконной ядерной и баллистической программы Северной Кореи". Отмечается, что в Ванкувер направится глава Пентагона Джеймс Мэттис. В госдепе заявили, что США с партнерами обсудят на встрече возможность морского перехвата судов, нарушающих санкции.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов немедленно, но не позднее конца 2019 года.