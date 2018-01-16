Мир не признает КНДР как ядерную державу, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Все международное сообщество, включая Россию и Китай, стоит "плечом к плечу" в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова и никогда не согласится со статусом Северной Кореи как ядерной державы, заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Плечом к плечу мы стоим друг с другом — с Южной Кореей, Японией, Китаем и Россией. И сейчас к этому присоединяется все международное сообщество. Мы обращаемся к режиму Северной Кореи: "Мы не можем и не будем соглашаться с твоим статусом ядерной державы", — сказал он, выступая на министерской встрече в Ванкувере, трансляция которой велась через страницу канадского МИД в Facebook.