Южная Корея готова "как можно быстрее" начать переговоры с КНДР

ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Южная Корея готова начать переговоры с КНДР по денуклеаризации "как можно быстрее", заявила глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.

"Фундаментальное решение проблем на Корейском полуострове не может быть достигнуто без денуклеаризации Северной Кореи, и мы продолжим добиваться реалистичных, эффективных путей возобновления переговоров по денуклеаризации как можно скорее", — заявила министр на встрече в Ванкувере по проблеме КНДР.

Трансляция встречи ведется на странице МИД Канады в сети Facebook.