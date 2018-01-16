Япония призвала страны разорвать дипотношения с КНДР

ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Япония призывает страны разорвать дипотношения с КНДР и выслать северокорейских рабочих, заявил глава МИД страны Таро Коно.

"То, что Северная Корея вовлечена в диалог (с Сеулом — ред.), можно интерпретировать как доказательство того, что санкции работают. Сейчас время для всех стран обновить их приверженность выполнению соответствующих резолюций СБ ООН. Это может включать прекращение дипломатических связей с Северной Кореей, точно так же как высылка северокорейских рабочих", — сказал он, выступая на встрече в Ванкувере по КНДР.

Министр отметил, что год начался с возобновления межкорейских переговоров, однако никакого продвижения в сторону завершения ядерной программы и программы баллистических ракет нет.

"Вместе мы должны максимально усилить давления на КНДР, чтобы она изменила свою политику в сторону денуклеаризации", — отметил Коно.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводит министерскую встречу по КНДР в Ванкувере с 15 по 17 января. Согласно поступившему в РИА Новости сообщению пресс-службы госдепа, встреча глав внешнеполитических ведомств ряда стран, которую организуют США и Канада, будет посвящена безопасности и стабильности на Корейском полуострове.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов немедленно, но не позднее конца 2019 года.