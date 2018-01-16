Лавров обсудил с представителем генсека ООН ситуацию в Ираке

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил во вторник со спецпредставителем генерального секретаря ООН, главой миссии ООН по содействию Ираку Яном Кубишем обстановку в Ираке и ситуацию вокруг Иракского Курдистана, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы основное внимание было сфокусировано на перспективах развития обстановки в Ираке в контексте завершившейся операции по ликвидации террористического присутствия в лице ИГ* и ситуации вокруг Иракского Курдистана, а также задач постконфликтного обустройства страны", — говорится в документе.

С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака, "акцентирована необходимость урегулирования внутрииракских проблем через всеохватный национальный диалог с учетом интересов всех этнических и конфессиональных групп страны", говорится в сообщении.

При этом собеседники отметили важность достижения межиракского согласия в свете намеченных на май парламентских выборов в Ираке.

"Была также подчеркнута значимость наращивания усилий международного сообщества в рамках содействия иракскому правительству по нормализации жизни на освобожденных от игиловцев* территориях, восстановлению разрушенного хозяйства и инфраструктуры, а также возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц", — говорится в сообщении.

Как указали в МИД РФ, в тот же день в ведомстве состоялись углубленные консультации с Кубишем специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова.

*Запрещенная в России террористическая оганиазция