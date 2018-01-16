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Лавров обсудил с представителем генсека ООН ситуацию в Ираке

20:2316.01.2018
(обновлено: 20:39 16.01.2018)
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© Фото : МИД РоссииГлава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры со спецпредставителем генерального секретаря ООН, главой миссии ООН по содействию Ираку Яном Кубишем. 16 января 2018Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры со спецпредставителем генерального секретаря ООН, главой миссии ООН по содействию Ираку Яном Кубишем. 16 января 2018
© Фото : МИД России

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил во вторник со спецпредставителем генерального секретаря ООН, главой миссии ООН по содействию Ираку Яном Кубишем обстановку в Ираке и ситуацию вокруг Иракского Курдистана, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Лавров назвал приоритеты внешней политики в 2018 году
"В ходе беседы основное внимание было сфокусировано на перспективах развития обстановки в Ираке в контексте завершившейся операции по ликвидации террористического присутствия в лице ИГ* и ситуации вокруг Иракского Курдистана, а также задач постконфликтного обустройства страны", — говорится в документе.

С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака, "акцентирована необходимость урегулирования внутрииракских проблем через всеохватный национальный диалог с учетом интересов всех этнических и конфессиональных групп страны", говорится в сообщении.

Курдский вопрос
© РИА Новости, Инфографика
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Курдский вопрос

При этом собеседники отметили важность достижения межиракского согласия в свете намеченных на май парламентских выборов в Ираке.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
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"Была также подчеркнута значимость наращивания усилий международного сообщества в рамках содействия иракскому правительству по нормализации жизни на освобожденных от игиловцев* территориях, восстановлению разрушенного хозяйства и инфраструктуры, а также возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц", — говорится в сообщении.

Как указали в МИД РФ, в тот же день в ведомстве состоялись углубленные консультации с Кубишем специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова.

*Запрещенная в России террористическая оганиазция

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