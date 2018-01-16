Лавров обсудил с представителем генсека ООН ситуацию в Ираке

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил во вторник со спецпредставителем генерального секретаря ООН, главой миссии ООН по содействию Ираку Яном Кубишем обстановку в Ираке и ситуацию вокруг Иракского Курдистана, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака, "акцентирована необходимость урегулирования внутрииракских проблем через всеохватный национальный диалог с учетом интересов всех этнических и конфессиональных групп страны", говорится в сообщении.
При этом собеседники отметили важность достижения межиракского согласия в свете намеченных на май парламентских выборов в Ираке.
Как указали в МИД РФ, в тот же день в ведомстве состоялись углубленные консультации с Кубишем специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова.
*Запрещенная в России террористическая оганиазция