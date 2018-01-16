В США пожарный поймал сброшенную с третьего этажа девочку

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. В сети появилось видео, на котором американский пожарный ловит девочку, сброшенную с третьего этажа горящего дома. Ролик доступен на YouTube.

Как отмечает The Independent , ЧП произошло в начале января на окраине Атланты (штат Джорджия). Спасая дочь от огня, отец с приставной лестницы кинул ребенка в руки спасателя Скотта Строупа. Всего были эвакуированы 12 человек, в том числе восемь несовершеннолетних. "Мы ловили детей как футбольные мячи, в буквальном смысле", — рассказал изданию капитан бригады.

Дети, пойманные пожарными, не пострадали. Отец девочки был госпитализирован с ожогами второй степени.