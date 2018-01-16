Верховная рада отложила рассмотрение законопроекта о Донбассе

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Верховная рада Украины в среду продолжит рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса, депутатам осталось обсудить менее 200 правок, сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

Парламент Украины во вторник рассматривал во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. В законопроекте РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

По итогам дня депутаты рассмотрели 481 поправку из 673. Рада продолжит работу в среду в 11.00 мск.

"У нас еще остается почти 200 правок и на сегодняшний день время, отведенное для работы, исчерпано. Хотя у меня были большие надежды, что мы сегодня сможем выйти на принятие решения, но, к сожалению, активная дискуссия приводит к тому, что нам приходится перенести момент принятия (документа — ред.)", — сказал Парубий.

В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. Законопроект дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВС Украины и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако власти хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической".

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко ранее заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса является попыткой Киева "развязать очередной виток войны" в регионе. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник считает этот документ противоречащим минским соглашениям.