НАТО призвала Косово и Сербию продолжить диалог после убийства Ивановича

БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО осудила убийство сербского политика Оливера Ивановича в самопровозглашенном Косово, где безопасность обеспечивает натовская миссия KFOR, и призвала Сербию и Косово к скорейшему продолжению переговоров о нормализации отношений, заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

"НАТО осуждает убийство Оливера Ивановича. Мы призываем все стороны проявить сдержанность, чтобы снизить напряженность и позволить судебным властям провести полноценное расследование", — говорится в заявлении Лунгеску, поступившем в РИА Новости.

Она отметила, что натовский контингент KFOR "продолжает гарантировать безопасность и свободу передвижения в Косово".

"НАТО полностью поддерживает диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС и призывает к продолжению этого диалога как можно быстрее. Он необходим для регионального мира и безопасности", — заявила представитель альянса.

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Иванович был убит во вторник в результате покушения в городе Косовска-Митровица. В тот же день делегация Белграда отказалась от участия в предстоящем раунде диалога с косовско-албанскими властями в Брюсселе из-за убийства.