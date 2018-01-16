В США подготовили законопроект о санкциях за "вмешательство в выборы"

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Американские сенаторы представили законопроект, предусматривающий введение жестких санкций против России и других стран за "вмешательство" в предстоящие выборы в США, сообщил один из авторов инициативы сенатор от штата Флорида Марко Рубио.
Авторы законопроекта, в числе которых также сенатор-демократ Крисс Ван Холлен, заявляют, что осведомлены о "манипуляциях со стороны России", нацеленных на подрыв демократического процесса в США в 2016 году. "Мы ожидаем, что в предстоящие годы эта угроза будет расти, и мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить атаки", — заявили они.
Законопроект использует ключевые инструменты национальной безопасности, чтобы отговорить враждебные зарубежные силы вмешиваться в выборы, "сообщив им, какую цену они заплатят за это", заявил Рубио.
Сенаторы требуют, чтобы в случае принятия инициативы, администрация в трехмесячный срок представила конгрессу план по предотвращению вмешательства в американские выборы. В числе представляющих наибольшую угрозу в этой сфере помимо России называют Иран, Китай и КНДР.
После неожиданной победы Трампа на выборах в конгрессе началось несколько независимых расследований по поводу возможного "влияния" России на итоги голосования. При этом никаких конкретных доказательств этого нет. Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы, называя их голословными и абсурдными.