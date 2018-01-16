В США подготовили законопроект о санкциях за "вмешательство в выборы"

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Американские сенаторы представили законопроект, предусматривающий введение жестких санкций против России и других стран за "вмешательство" в предстоящие выборы в США, сообщил один из авторов инициативы сенатор от штата Флорида Марко Рубио.

Документ, получивший название "Защита выборов от угроз за счет проведения красной черты (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines, DETER)" — сигнал любому иностранному лицу, которое пытается повлиять на ход голосования, говорится в заявлении на его сайте.

Авторы законопроекта, в числе которых также сенатор-демократ Крисс Ван Холлен, заявляют, что осведомлены о "манипуляциях со стороны России", нацеленных на подрыв демократического процесса в США в 2016 году. "Мы ожидаем, что в предстоящие годы эта угроза будет расти, и мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить атаки", — заявили они.

Законопроект использует ключевые инструменты национальной безопасности, чтобы отговорить враждебные зарубежные силы вмешиваться в выборы, "сообщив им, какую цену они заплатят за это", заявил Рубио.

Авторы документа предлагают вводить "жесткие санкции" в десятидневный срок, если директор национальной разведки США выявит "вмешательство в выборы со стороны Кремля". Ограничения коснутся "ключевых секторов российской экономики, в том числе финансовой, энергетической, оборонной сфер, а также отраслей металлопроизводства и добычи".

Сенаторы требуют, чтобы в случае принятия инициативы, администрация в трехмесячный срок представила конгрессу план по предотвращению вмешательства в американские выборы. В числе представляющих наибольшую угрозу в этой сфере помимо России называют Иран, Китай и КНДР.

После неожиданной победы Трампа на выборах в конгрессе началось несколько независимых расследований по поводу возможного "влияния" России на итоги голосования. При этом никаких конкретных доказательств этого нет. Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы, называя их голословными и абсурдными.