В Госдуме призвали отреагировать на принятие "списка Магнитского" в Латвии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россия должна будет отреагировать, если Латвия примет собственный закон, аналогичный "закону Магнитского", заявил во вторник РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Депутат парламента Латвии Рихард Колс ранее заявил, что республика в скором времени примет собственный закон, аналогичный "закону Магнитского", в него включат россиян.

"Я думаю, что мы в сегодняшней ситуации должны реагировать на все такие заявления… Я думаю, обязательно надо реагировать. Если в какой-то мере когда-то можно было бы и сточки зрения силы все это пропустить, когда… реагировать надо", — сказал собеседник агентства.

Акт Магнитского был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ. Ранее аналогичный закон, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу и в Канаде. Парламент Литвы принял подобный документ в середине ноября. Он запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.