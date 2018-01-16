На Украине завели дело за незаконную съемку Медведчука

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Полиция открыла уголовное дело в отношении журналистов "Радио Свобода", которые якобы незаконно собирали и распространяли конфиденциальную информацию относительно представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука и членов его семьи, сообщается на сайте движения во вторник.

"Национальная полиция Украины официально подтвердила факт начала уголовного преследования журналистов "Радио Свобода". Информация о совершении ими уголовного правонарушения по части второй статьи 182 Уголовного кодекса Украины ("нарушение неприкосновенности частной жизни") внесена в Единый реестр досудебных расследований", — говорится в сообщении на сайте движения.

По информации "Украинского выбора", в начале ноября Медведчук подал в полицию заявление об уголовном правонарушении, а именно по факту незаконного сбора журналистами "Радио Свобода", использования и распространения конфиденциальной информации относительно него и членов его семьи. Однако, несмотря на приведенные в заявлении доводы, национальная полиция так и не внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения о совершении правонарушения, после чего Медведчук обратился в суд. Позже суд обязал полицию завести дело на журналистов.

По данным движения, 5 и 7 ноября журналисты "Радио Свобода" якобы предприняли ряд попыток провести видеосъемку Виктора Медведчука и членов его семьи, которые находились на территории режимного охраняемого объекта – терминала "В" аэропорта "Жуляны"- без согласия на то Медведчука.