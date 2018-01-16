БЕЛГРАД, 16 янв — РИА Новости. Влиятельный сербский политик, лидер Гражданской инициативы "Сербия, демократия, правосудие" Оливер Иванович был убит во вторник утром в городе Косовска-Митровица возле офиса своей партии. Президент Сербии Александр Вучич пообещал найти виновных в убийстве Ивановича, если этого не сделают местные правоохранительные органы.

Усиление межэтнической напряженности

Расследованием преступления занимается полиция самопровозглашенного государства. Найти преступника "по горячим следам" не удалось. Власти Сербии, фактически не имеющие контроля над территорией Косово с 1999 года, пока выражают сомнения, что преступление будет раскрыто местными органами.

Вучич назвал терактом убийство своего политического оппонента Ивановича (политик состоял в оппозиции к властям в Белграде и к их действиям в Косово) и потребовал от международного сообщества, чтобы сербские правоохранительные органы участвовали в расследовании убийства.

Министр по делам торговли, туризма и коммуникаций Сербии Расим Ляич не смог сдержать слез в эфире национального телеканала РТС, комментируя произошедшее. "Он был умеренным политиком, который не был удобен ни сербам, ни албанцам как раз из-за умеренности и поиска компромисса", — сказал Ляич.

Также убийство осудили международные миссии в Косово и косовские албанцы в лице правительства самопровозглашенной республики премьера Рамуша Харадиная и президента Хашима Тачи. "Призываю правоохранительные органы как можно скорее раскрыть обстоятельства его убийства и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, я обращаюсь к гражданам всех общин на севере страны с просьбой помочь органам следствия", — заявил Тачи.

Убийство Ивановича повлекло за собой усиление межэтнической напряженности в крае и отъезд из Брюсселя сербской делегации, где должен был состояться очередной раунд технических переговоров с косовскими албанцами о нормализации отношений. Со своей стороны президент Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине) Милорад Додик оценил, что цель нападения – дестабилизировать обстановку в Сербии и на севере Косово.

Ученый секретарь Центра по изучению современного балканского кризиса Ирина Руднева, комментируя ситуацию для РИА Новости, предположила, что убийство одного из лидеров косовских сербов "взбудоражит" регион, но полномасштабный кризис маловероятен.

Обстоятельства преступления

Неизвестный нападавший, по данным местной прокуратуры, стрелял из движущегося автомобиля. По всей вероятности, стрельба велась из пистолета с глушителем. На соседней улице был обнаружен сгоревший автомобиль Opel Astra, в котором, предположительно, находился убийца.

Тяжело раненного политика нашла соседка, вызвавшая скорую помощь, но спасти его не удалось. Доктор Милан Иванович, оперировавший пострадавшего, сообщил, что тот скончался в результате ран в области грудной клетки, в ходе операции было обнаружено пять пулевых ранений.

Коллега Оливера Ивановича по партии Ксения Божович сообщила, что никто в офисе не слышал стрельбы. На вопрос о поступавших Ивановичу угрозах Божович сказала, что его сотрудники не знали об этом.

Известно, что в 2017 году был подожжен личный автомобиль Ивановича, а в 2005 году под его служебный автомобиль было поставлено взрывное устройство. В 2017 году лидер Гражданской инициативы участвовал в местных выборах в Косово, конкурируя за место мэра северной (сербской) части Митровицы. Тогда и была сожжена его машина.

"У меня нет личных врагов, я ни с кем не конфликтую. У меня нет и частного бизнеса, которой бы мог стать причиной подобного нападения. Единственное, что могу предположить, что речь здесь идет о политически мотивированном нападении", — говорил тогда Иванович.

В то время он также говорил о притеснениях из-за своей независимой политики, о неравноправной избирательной кампании, в которой преимуществом пользовалась партия официального Белграда "Сербский список". В ходе той кампании из партии Ивановича вышли четыре члена, по его словам, из-за запугивания.

В 2016 году Оливер Иванович был признан виновным в военных преступлениях в связи с убийством нескольких албанцев в 1999 году и осужден на девять лет тюрьмы. В 2017 году после апелляции было принято решение о повторном судебном процессе, политик был освобожден из-под стражи и переведен под домашний арест.

Албанские власти Косово при поддержке США и ведущих стран Евросоюза провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Сербия не признает косовский суверенитет, но и не имеет возможности напрямую контролировать ситуацию в крае.