Выпускников МГИМО уволят из МИД Польши, сообщили СМИ

ВАРШАВА, 16 янв — РИА Новости. Выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволят из МИД Польши, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники.

Недавно Министерство иностранных дел возглавил Яцек Чапутович, сменивший на этом посту Витольда Ващиковского. По данным радиостанции, одной из главных причин отставки Ващиковского было "нежелание радикальных кадровых изменений".

"Чапутович попрощается со старыми работниками — в основном выпускниками МГИМО — и примет новые кадры. Даже за счет снижения уровня их подготовки", — говорится в сообщении.

Радио отмечает, что нынешний глава МИД, еще когда был заместителем министра, добился снижения квалификационных требований для новых сотрудников, поступающих на работу во внешнеполитическое ведомство.

В МИД подтвердили, что требования к соискателям снижены, но пояснили это тем, что последний тест был сложнее, чем проводившийся годом ранее.