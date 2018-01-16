Косовская полиция назначила награду за информацию об убийце политика

БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово назначила награду в 10 тысяч евро за информацию об убийцах влиятельного сербского политика Оливера Ивановича, сообщило во вторник ведомство.

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Иванович был убит во вторник в результате покушения в городе Косовска-Митровица. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи и правительство в Приштине официально осудили убийство Ивановича и призвали правоохранительные органы как можно скорее раскрыть преступление.

"Полиция Косово обращается к гражданам, которые могут иметь информацию по делу, которая поможет установить нахождение преступника и предлагает вознаграждение в размере 10 тысяч евро любому, кто предоставит информацию и поможет раскрытию преступления", — сообщило правоохранительное ведомство.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не испытывает большого доверия к следственным органам в Косово, территорию которого не контролирует с 1999 года. По словам Вучича, если косовские органы не в состоянии расследовать это преступление, к следствию должны подключиться сербские службы.