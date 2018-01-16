Президент Ирана назвал главный приоритет для исламского мира

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Поражение террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) означает, что решение палестинского вопроса вновь стало основным приоритетом для исламского мира, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Президент выступил во вторник в ходе 13-й по счету сессии Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Иране.

"Одной из основных положительных сторон поражения экстремистского течения ИГ* является возвращение палестинского вопроса на свое место — в качестве главного приоритета политической повестки исламской уммы (общины — ред.)", — заявил Роухани, чьи слова были опубликованы на президентской сайте.

По его словам, основная причина дестабилизации обстановки и безопасности на Ближнем Востоке — "продолжение оккупации и активная поддержка США сионистского режима, а также лишение угнетаемого народа Палестины основополагающих прав на образование независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме".

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до декабря были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.

*Террористическая организация, запрещенная в России