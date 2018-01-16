У здания Рады произошла стычка между митингующими и полицией

Cтолкновение между митингующими и полицией у здания Верховной рады Украины, Киев. 16 января 2018

Cтолкновение между митингующими и полицией у здания Верховной рады Украины, Киев. 16 января 2018

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В стычке между полицейскими и митингующими у здания Верховной рады пострадал сотрудник правоохранительных органов. Одного участника акции задержали.

Ситуація у центрі #Київ: У результаті інциденту постраждав один правоохоронець. Крім того, за порушення публічного порядку до поліції доставлено одного учасника акції.



Наразі ситуація контрольована. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. pic.twitter.com/um75ggEAlb — МВС України (@MVS_UA) 16 января 2018 г.

Акция "Стоп Реванш"

Митинг националистов, требующих принять закон о реинтеграции Донбасса, начался утром. Участники акции собрались у стадиона "Динамо" и отправились к зданию Рады. Они пришли с флагами с символикой националистической общественно-политической организации "Свободные люди" и государственными флагами Украины.





Беспорядки у Рады

Митинг сопровождается беспорядками. По сообщениям очевидцев, протестующие сначала жгли шины, а затем кинули в огонь российский флаг. Силовики пытались им помешать, но не смогли.

"Спецназовцы организовали нападение на активистов, которое было остановлено бойцами Внутреннего Корпуса Батальона "Донбасс" и ветеранами других подразделений. Спецназом был применен газ. Попытка спецназовцев спасти российский флаг… провалилась", — написал в Facebook депутат парламента Семен Семенченко.

После инцидента около пятидесяти человек переместились на улицу Банковую, где находится здание администрации президента Петра Порошенко. Там они провели небольшой митинг, а затем вернулись к парламенту и продолжили пикет, передает корреспондент РИА Новости.

Власти заверили, что ситуация находится под контролем: за порядком в центре Киева следят около четырех тысяч силовиков.

На Киев надежды нет

На информацию о сожжении российского флага уже отреагировали в Госдуме. Депутат Сергей Железняк заявил, что произошедшее вызывает негодование, но надежды на то, что украинские власти найдут и накажут виновного в надругательстве над государственным символом, нет.

"В России и других цивилизованных странах подобные действия классифицируются как преступление, за которое следует уголовное наказание. Но ожидать от руководства Киева действенных мер по задержанию негодяев, посмевших сжечь наш государственный символ, вряд ли стоит", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Парламентарий подчеркнул, что в России вызывает серьезные опасения силовое развитие ситуации в Киеве, причем ответственность за беспорядки несет, в первую очередь, режим Петра Порошенко.

"Президентское кресло уже давно шатается под Порошенко. Кроме того, с каждым днем его все усерднее расшатывают националистические силы, проплаченные и нацеленные на захват власти на Украине… Главная цель "оппонентов" нынешнего режима — сменить одного марионеточного политика в кресле президента Украины на другого, подходящего для очередных деструктивных задач западных кукловодов", — заявил он.

Грызня врагов России

При этом заместитель директора Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин, комментируя беспорядки в Киеве, выразил мнение, что их значение не стоит преувеличивать.

"Надо понимать, что идет грызня одних врагов России с другими врагами России, и к настроениям украинского общества это не имеет никакого отношения. Особенно отмороженные бандеровцы митингуют, требуя признать Россию "агрессором", прямо сейчас объявить ей войну и тому подобное. А сидящие в зале Рады и руководящие всем этим процессом делают то же самое, просто другими методами — они организуют войну на востоке Украины", — сказал Шишкин в интервью радио Sputnik.

По этой причине цели и у киевского режима, и у митингующих одни и те же. Разница лишь в методах, с помощью которых они хотят превратить Украину в "анти-Россию", отметил политолог.