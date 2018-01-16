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У здания Рады произошла стычка между митингующими и полицией

17:5216.01.2018
(обновлено: 18:21 16.01.2018)
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© REUTERS / Maksym TebukhukhovCтолкновение между митингующими и полицией у здания Верховной рады Украины, Киев. 16 января 2018Cтолкновение между митингующими и полицией у здания Верховной рады Украины, Киев. 16 января 2018
© REUTERS / Maksym Tebukhukhov

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В стычке между полицейскими и митингующими у здания Верховной рады пострадал сотрудник правоохранительных органов. Одного участника акции задержали.

Акция "Стоп Реванш"

Митинг националистов, требующих принять закон о реинтеграции Донбасса, начался утром. Участники акции собрались у стадиона "Динамо" и отправились к зданию Рады. Они пришли с флагами с символикой националистической общественно-политической организации "Свободные люди" и государственными флагами Украины.

Помимо принятия закона о реинтеграции Донбасса, митингующие также требуют одобрить законопроекты о коллаборационизме и антикоррупционном суде с учетом замечаний Венецианской комиссии. Также они выступают за признание России "агрессором".
Столкновения националистов и силовиков в центре Киева
© REUTERS / Maksym TebukhukhovНационалисты во вторник днем провели акцию протеста у здания Верховной рады Украины, требуя от властей принять закон о реинтеграции Донбасса.Митингующие жгут покрышки у здания Верховной рады Украины в Киеве
© REUTERS / Maksym Tebukhukhov
Националисты во вторник днем провели акцию протеста у здания Верховной рады Украины, требуя от властей принять закон о реинтеграции Донбасса.
© REUTERS / Maksym TebukhukhovЧерез некоторое время после начала акции между протестующими и сотрудниками полиции произошла стычка.Cтолкновение между митингующими и полицией у здания Верховной рады Украины, Киев. 16 января 2018
© REUTERS / Maksym Tebukhukhov
Через некоторое время после начала акции между протестующими и сотрудниками полиции произошла стычка.
© REUTERS / Andrew KravchenkoВ результате пострадал сотрудник правоохранительных органов.Cтолкновение между митингующими и полицией у здания Верховной рады Украины, Киев. 16 января 2018
© REUTERS / Andrew Kravchenko
В результате пострадал сотрудник правоохранительных органов.
© REUTERS / Maksym TebukhukhovОдин участник акции протеста был задержан.Cтолкновение между митингующими и полицией у здания Верховной рады Украины, Киев. 16 января 2018
© REUTERS / Maksym Tebukhukhov
Один участник акции протеста был задержан.
© REUTERS / Maksym TebukhukhovПо словам украинского депутата Семена Семенченко, спецназу противостояли бойцы Внутреннего корпуса батальона "Донбасс" и ветераны других подразделений.Cтолкновение между митингующими и полицией у здания Верховной рады Украины, Киев. 16 января 2018
© REUTERS / Maksym Tebukhukhov
По словам украинского депутата Семена Семенченко, спецназу противостояли бойцы Внутреннего корпуса батальона "Донбасс" и ветераны других подразделений.
© REUTERS / Andrew KravchenkoВласти уверяют, что ситуация находится под контролем силовиков: за порядком в центре города следят около четырех тысяч сотрудников правоохранительных органов.Cтолкновение между митингующими и полицией у здания Верховной рады Украины, Киев. 16 января 2018
© REUTERS / Andrew Kravchenko
Власти уверяют, что ситуация находится под контролем силовиков: за порядком в центре города следят около четырех тысяч сотрудников правоохранительных органов.
© REUTERS / Maksym TebukhukhovОхрану у здания Рады усилили, а также на подходе к зданию были установлены рамки металлоискателей.Cтолкновение между митингующими и полицией у здания Верховной рады Украины, Киев. 16 января 2018
© REUTERS / Maksym Tebukhukhov
Охрану у здания Рады усилили, а также на подходе к зданию были установлены рамки металлоискателей.
© REUTERS / Andrew KravchenkoУкраинский парламент сегодня приступил к рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии без объявления войны.Cтолкновение между митингующими и полицией у здания Верховной рады Украины, Киев. 16 января 2018
© REUTERS / Andrew Kravchenko
Украинский парламент сегодня приступил к рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии без объявления войны.
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Беспорядки у Рады

Митинг сопровождается беспорядками. По сообщениям очевидцев, протестующие сначала жгли шины, а затем кинули в огонь российский флаг. Силовики пытались им помешать, но не смогли.

Военнослужащие армии ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками у поселка Спартак. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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"Спецназовцы организовали нападение на активистов, которое было остановлено бойцами Внутреннего Корпуса Батальона "Донбасс" и ветеранами других подразделений. Спецназом был применен газ. Попытка спецназовцев спасти российский флаг… провалилась", — написал в Facebook депутат парламента Семен Семенченко.

После инцидента около пятидесяти человек переместились на улицу Банковую, где находится здание администрации президента Петра Порошенко. Там они провели небольшой митинг, а затем вернулись к парламенту и продолжили пикет, передает корреспондент РИА Новости.

Власти заверили, что ситуация находится под контролем: за порядком в центре Киева следят около четырех тысяч силовиков.

Акции националистов в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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На Киев надежды нет

На информацию о сожжении российского флага уже отреагировали в Госдуме. Депутат Сергей Железняк заявил, что произошедшее вызывает негодование, но надежды на то, что украинские власти найдут и накажут виновного в надругательстве над государственным символом, нет.

"В России и других цивилизованных странах подобные действия классифицируются как преступление, за которое следует уголовное наказание. Но ожидать от руководства Киева действенных мер по задержанию негодяев, посмевших сжечь наш государственный символ, вряд ли стоит", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Парламентарий подчеркнул, что в России вызывает серьезные опасения силовое развитие ситуации в Киеве, причем ответственность за беспорядки несет, в первую очередь, режим Петра Порошенко.

В центре Киева, Украина. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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"Президентское кресло уже давно шатается под Порошенко. Кроме того, с каждым днем его все усерднее расшатывают националистические силы, проплаченные и нацеленные на захват власти на Украине… Главная цель "оппонентов" нынешнего режима — сменить одного марионеточного политика в кресле президента Украины на другого, подходящего для очередных деструктивных задач западных кукловодов", — заявил он.

Грызня врагов России

При этом заместитель директора Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин, комментируя беспорядки в Киеве, выразил мнение, что их значение не стоит преувеличивать.

Михаил Саакашвили неподалеку от площади Независимости в Киеве. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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"Надо понимать, что идет грызня одних врагов России с другими врагами России, и к настроениям украинского общества это не имеет никакого отношения. Особенно отмороженные бандеровцы митингуют, требуя признать Россию "агрессором", прямо сейчас объявить ей войну и тому подобное. А сидящие в зале Рады и руководящие всем этим процессом делают то же самое, просто другими методами — они организуют войну на востоке Украины", — сказал Шишкин в интервью радио Sputnik.

По этой причине цели и у киевского режима, и у митингующих одни и те же. Разница лишь в методах, с помощью которых они хотят превратить Украину в "анти-Россию", отметил политолог.

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