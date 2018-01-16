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В мире

В Швеции арестовали мужчину, устроившего погром в российском торгпредстве

17:3916.01.2018
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© Fotolia / ctpaepРуки в наручниках. Архивное фотоРуки в наручниках. Архивное фото
© Fotolia / ctpaep

СТОКГОЛЬМ, 16 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Мужчина, несколько раз повредивший в январе дипломатическую собственность России в Стокгольме, помещен под стражу до 26 января, сообщила РИА Новости ведущая дело прокурор Сесилия Хольмбум.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Швеции

"Мужчина находится с субботы под стражей до 26 января и обоснованно подозревается в незаконном проникновении", — сказала Хольмбум.

Каких-либо подробностей о мотивах подозреваемого она давать не стала, сказав, что в настоящее время ведется следствие по трем нарушениям и материалы могут быть преданы огласке лишь после предъявления обвинения.

В пятницу, 12 января, в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в РФ Тубиас Лоренцон из-за инцидента с российскими диппредставительствами в Стокгольме. Шведскому дипломату был, в частности, заявлен решительный протест в связи с отсутствием реакции на противоправные действия в отношении дипсобственности РФ со стороны гражданина Швеции Карнюшина.

Как отметили в российском дипведомстве, мужчина 6 января проломил на легковом автомобиле шлагбаум на парковке, а затем таранил ворота гаража служебно-жилого здания торгового представительства. 8 января, управляя грузовым автомобилем, он повредил главные ворота административного здания торгпредства. 10 января Карнюшин незаконно проник на территорию посольства, позднее в тот же день он повредил установленное на территории торгпредства оборудование для видеонаблюдения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 18 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лавров назвал смешными заявления о вмешательстве России в выборы в Швеции
Согласно заявлению МИД РФ, после каждого такого инцидента Карнюшин задерживался шведской полицией, которая, однако, отпускала его по прошествии нескольких часов.

Как написала на этой неделе шведская газета Expressen, произошедшее 6 января мужчина объяснил полиции тем, что его нога застряла между газовой и тормозной педалями и что это был несчастный случай. По словам Карнюшина, 10 января он повредил камеру наблюдения, так как "разозлился", что она установлена без разрешения, "что нет какой-либо вывески или предупреждения о том, что там есть камера, и неприятно чувствовать, что тебя снимают".

Во время допроса мужчина, по данным Expressen, якобы сообщил, что поводом для его действий стало недовольство по поводу того, что однажды ему не дали визу. По словам адвоката Яна Фреий, его клиент женат, работает водителем грузовика, хорошо зарабатывает, поясняет газета.

Находящийся под арестом мужчина "атакует" дипсобственность РФ не первый год. Три года назад он проник на территорию посольства и разбил там стекла автомобилей. Это привело к стычке с одним из сотрудников, и у мужчины в результате был сломан нос, сообщила Expressen.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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sweetvera
Российским политикам надо своими действиями/решениями заставить Запад уважать Россию а не пресмыкаться перед(Западом). Они заняты взяточничеством, обманом. С таким менталитетом Россию не поднять. Жаль россиян опять им придётся уезжать из России. 😕
18:54
16.01.2018
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mavrmos
...ездил бы на лошади, куда экологичнее...
17:52
16.01.2018
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