Руководство ОБСЕ шокировано убийством сербского политика в Косово

ВЕНА, 16 янв — РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Италии Анджелино Альфано и генсек организации Томас Гремингер заявили во вторник, что шокированы убийством влиятельного сербского политика Оливера Ивановича, и призвали к скорейшему расследованию случившегося.

Иванович был застрелен во вторник утром у своего офиса в городе Косовска-Митровица. В Косово он имел репутацию самостоятельного сербского политика. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не испытывает большого доверия к следственным органам в Косово, территорию которого не контролирует с 1999 года. По словам Вучича, если косовские органы не в состоянии расследовать это преступление, к следствию должны подключиться сербские службы.

"Мы шокированы убийством Оливера Ивановича. Мы осуждаем его настолько строго, насколько это возможно, и просим, чтобы немедленно было проведено быстрое и тщательное расследование для выявления ответственных за это ужасное преступление", — говорится в совместном заявлении Альфано и Гремингера, распространенном пресс-службой организации.

Они призвали всех проявить спокойствие и оказать содействие правоохранительным органам в проведении расследования. Альфано также отметил, что это убийство не должно подорвать усилия Косово и его народа на пути к созданию демократического, мирного и безопасного общества.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику признали более 100 государств-членов ООН, не признают Сербия, Россия, Китай, Испания, Греция и ряд других государств.