Пользователи соцсетей высмеяли "модернизированный" украинский ЗРК

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на сообщения об испытании новой модификации зенитно-ракетного комплекса С-125 "Печора" на Украине.

"Модернизированный — покрашенный, что ли?" — спрашивает в Facebook Игорь Питерский. "На видео показано, как ракеты взлетают, это — великое достояние. А вот попадают они куда? В сарай на заднем дворе?" — написал Назарий Серкис. "Впечатляет. А она еще и летает?" — иронизирует Alex Zaishnikov.

Кадры испытаний озадачили и многих комментаторов в Twitter. "С-125 — это устаревшая одноканальная система. Это как лопату модернизировать — все равно будет лопата и в экскаватор не превратится", — уверен Денис Давыдов. "Украина успешно испытала ЗРК Печора — спустя 56 лет после СССР", — отмечается в микроблоге "Овод".

Однако не все оценки были негативными. Так, пользователь Facebook предостерег от шуток на тему обновленного ЗРК. "Ребятки тут смеются, а смеется тот, кто смеется последним. Значительно увеличена боевая часть, а комплекс хорошо бьет по наземным целям, причем подальше, чем 40 километров", — написал он.

Об испытаниях очередной модификации зенитно-ракетного комплекса стало известно 15 января. Отмечалось, что дальность поражения "Печоры" теперь составляет 40 километров, а максимальная высота целей может достигать 25 километров.

ЗРК С-125 был разработан в 1961 году, модернизация С-125М появилась в 1970-м. Граница зоны поражения у первых версий не превышала 22 километра. В России комплекс был снят с вооружения в середине 1990-х годов.