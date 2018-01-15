МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Украинская компания "Радионикс" совместно с конструкторским бюро "Луч" провела испытания обновленного зенитно-ракетного комплекса С-125 М ("Печора"). Соответствующее видео в Facebook разместила пресс-служба КБ.

В пояснении к ролику говорится, что с ЗРК была запущена модернизированная ракета 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения. "На начальном участке она движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М", — отметили в КБ.

Согласно сообщению, дальность поражения ЗРК теперь составляет 40 километров, а максимальная высота целей может достигать 25 километров.

ЗРК С-125 с экспортным наименованием "Печора" был разработан в 1961 году, модернизация С-125 М появилась в 1970-м. Граница зоны поражения у первых модификаций комплекса не превышала 22 километра. В России комплекс был снят с вооружения в середине 1990-х годов.