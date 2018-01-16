Источник: в СФ и ГД подписали письмо о невозможности участия России в ПАСЕ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин подписали письмо в адрес руководства Парламентской Ассамблеи Совета Европы и уведомили о невозможности в условиях дискриминации делегации РФ участвовать в работе январской сессии Ассамблеи, заявил РИА Новости во вторник источник в парламенте.

"Председатели Совфеда и Госдумы подписали письмо в адрес руководства ПАСЕ о невозможности российской делегации принимать участие в работе ассамблеи в условиях дискриминации", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что документ отправляется в ПАСЕ за неделю до январской сессии.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов организации из-за позиции по Крыму.

Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций.

В конце июня 2017 года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.