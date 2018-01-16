Вучич пообещал, что виновные в убийстве Ивановича будут найдены

БЕЛГРАД, 16 янв — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пообещал найти виновных в убийстве в Косово сербского политика Оливера Ивановича, если этого не сделают местные правоохранительные органы.

Утром во вторник бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит в результате покушения в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие". Днем президент Вучич провел заседание Совета национальной безопасности Сербии.

"Если они не будут в состоянии найти убийц, мы их найдем", — заявил Вучич.

Он подтвердил, что сербские органы не могут эффективно действовать в Косово из-за потери контроля над этой территорией в 1999 году.

"Мы сделаем все возможное в соответствии со своими возможностями, полномочиями и компетенциями. Вы увидите, мы найдем убийц, если их не найдут те, кто должны это делать", — заявил сербский президент.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику признали более 100 государств-членов ООН, не признают ее Сербия, Россия, Китай, Испания, Греция и ряд других государств.