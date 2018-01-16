Вучич назвал условие для возобновления диалога с Косово

БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Руководство Сербии готово вернуться к переговорам с властями самопровозглашенной республики Косово в Брюсселе после того, как косовские правоохранительные органы раскроют убийство политика Оливера Ивановича, заявил президент страны Александр Вучич.
Премьер самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай в ответ обвинил сербские власти в попытке срыва диалога.
"Что касается нас, мы всегда готовы разговаривать. Это другие не хотели разговаривать целый год, осуществлять решение о формировании Сообщества сербских общин (ССО) в крае и серьезно в этом участвовать. Но у меня нет намерения обвинять их или кого-либо другого", — заявил Вучич на пресс-конференции.
"Четыре с половиной года они не сделали ничего по вопросу ССО, о чем сейчас разговаривать? Жду, что ответственные органы косовской полиции скажут нам, кто убийца, это их работа и по брюссельскому соглашению. Скажите нам, кто убил Оливера Ивановича и в тот же момент мы окажемся за столом переговоров", — подчеркнул президент Сербии.
Он добавил, что Сербия выполнила почти все договоренности, достигнутые в ходе диалога в Брюсселе.