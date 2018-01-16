Вучич назвал условие для возобновления диалога с Косово

БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Руководство Сербии готово вернуться к переговорам с властями самопровозглашенной республики Косово в Брюсселе после того, как косовские правоохранительные органы раскроют убийство политика Оливера Ивановича, заявил президент страны Александр Вучич.

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Иванович был убит во вторник в результате покушения в городе Косовска-Митровица. В тот же день делегация Белграда отказалась от участия в предстоящем раунде диалога с косовско-албанскими властями в Брюсселе из-за убийства.

Премьер самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай в ответ обвинил сербские власти в попытке срыва диалога.

"Что касается нас, мы всегда готовы разговаривать. Это другие не хотели разговаривать целый год, осуществлять решение о формировании Сообщества сербских общин (ССО) в крае и серьезно в этом участвовать. Но у меня нет намерения обвинять их или кого-либо другого", — заявил Вучич на пресс-конференции.

"Четыре с половиной года они не сделали ничего по вопросу ССО, о чем сейчас разговаривать? Жду, что ответственные органы косовской полиции скажут нам, кто убийца, это их работа и по брюссельскому соглашению. Скажите нам, кто убил Оливера Ивановича и в тот же момент мы окажемся за столом переговоров", — подчеркнул президент Сербии.

Он добавил, что Сербия выполнила почти все договоренности, достигнутые в ходе диалога в Брюсселе.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику признали более 100 государств-членов ООН, не признают ее Сербия, Россия, Китай, Испания, Греция и ряд других государств.