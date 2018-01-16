МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Депутаты Верховной рады не признали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики "террористическими организациями", сообщает News One.
За соответствующую поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса проголосовали только 76 парламентариев из 340 присутствующих.
Рада рассматривает этот документ во втором чтении. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны, что позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.
В проекте закона неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют страной-агрессором.
В первом чтении документ одобрили в октябре 2017 года, его приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.
Беспорядки у здания Рады
Во время акции ее участники сожгли российский флаг. По словам очевидцев, силовики пытались им помешать, но не смогли.
В результате пострадал один страж порядка, одного из митингующих задержали.
Власти заверили, что ситуация находится под контролем: центр Киева патрулируют около четырех тысяч сотрудников правоохранительных органов. Охрану у здания Рады усилили.