Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 16 января 2018

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 16 января 2018

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Депутаты Верховной рады не признали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики "террористическими организациями", сообщает News One.

За соответствующую поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса проголосовали только 76 парламентариев из 340 присутствующих.

Рада рассматривает этот документ во втором чтении. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны, что позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

В проекте закона неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют страной-агрессором.

В первом чтении документ одобрили в октябре 2017 года, его приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Беспорядки у здания Рады

В настоящее время националисты проводят митинг у здания парламента, требуя принять этот закон.

Во время акции ее участники сожгли российский флаг. По словам очевидцев, силовики пытались им помешать, но не смогли.

В результате пострадал один страж порядка, одного из митингующих задержали.

Власти заверили, что ситуация находится под контролем: центр Киева патрулируют около четырех тысяч сотрудников правоохранительных органов. Охрану у здания Рады усилили.