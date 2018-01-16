Макрон пообещал, что в Кале больше не будет нелегальных лагерей мигрантов

ПАРИЖ, 16 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший во вторник с визитом в портовый город Кале, пообещал, что не допустит появления новых "джунглей" — стихийного лагеря нелегальных мигрантов в этом городе.

Трансляция выступления французского лидера велась в прямом эфире телеканала BFMTV

"Все сделано для того, чтобы нелегальное проникновение в Великобританию не было бы более возможным. Кале не должен быть потайным проходом в Великобританию", — сказал Макрон. Он заверил, что "в любом случае мы не позволим "джунглям" в Кале появиться снова".

Выступая в казарме жандармов в Кале, глава государства обратился к сотрудникам правоохранительных органов с благодарностью за их ежедневный труд. Вместе с тем он пообещал суровое наказание тем, кто нарушил "этику профессии".

Ранее ассоциации по защите мигрантов подали иск против неустановленных лиц по обвинению в нанесении ущерба благам, принадлежащим третьим лицам. В частности, сообщалось, что правоохранители регулярно отбирают у живущих на улице мигрантов спальные мешки и палатки.

"Ни одно нарушение этики недопустимо… Если эти нарушения имели место, будут приняты соответствующие санкции. Реакция властей, моя реакция будет пропорциональна тому доверию, которое было вам оказано", — предостерег президент.

Он также пообещал, что государство возьмет на себя обязанность по предоставлению мигрантам питания посредством "передвижных пунктов раздачи".

В Кале ранее находился крупнейший лагерь мигрантов. Несмотря на снос лагеря в ноябре 2016 года, мигранты продолжают прибывать в регион, чтобы попасть в Великобританию.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.