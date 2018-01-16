Михалков гордится включением в украинский "черный список"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский кинорежиссер Никита Михалков, попавший в список лиц, "угрожающих нацбезопасности Украины", убежден, что никто из этого списка не является угрозой для украинского народа, но гордится, что "бандеровская верхушка" считает его опасным.
Ранее во вторник на сайте минкультуры Украины появилось сообщение, что кинорежиссер Никита Михалков, певец Дмитрий Фомин, телеведущий Дмитрий Шепелев и музыкант Баста попали в список лиц, "угрожающих нацбезопасности Украины". Теперь в списке значатся 118 лиц, в отношении них применяются санкции в виде временного запрета на въезд на Украину.
МИД РФ назвал происходящее наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.