Китайские IT-специалисты покидают Кремниевую долину, пишут СМИ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Опытные и талантливые китайские IT-специалисты покидают Кремниевую долину и возвращаются домой. Профессионалов с дипломами Принстона и опытом работы в Google все чаще переманивают на родину Alibaba, Tencent, Baidu, пишут американские СМИ.

Так, например, Вонг И, много лет проживший с семьей в США, в 2011 году решил вернуться в Китай. Работа менеджером по разработке продуктов в Google к тому времени его утомила, и специалист раздумывал над открытием собственной компании. Вонг И не прогадал. Приехав на родину, он запустил приложение для изучения английского языка Liulishuo (LingoChamp), и к лету 2017 года компания стала стоить 100 миллионов долларов.

В Китае для людей, уехавших учиться или работать за границу, есть специальное название — "морские черепахи". В последние годы все больше "черепах" делают выбор в пользу своей страны с привычной культурой, окружением и возможностью общаться на родном языке, не теряя при этом всех бонусов, которые предоставляли им офисы на Западе. Китайские интернет-гиганты не жалеют на таких специалистов денег.

В 2016 году США покинули свыше 400 тысяч китайских IT-специалистов высокого класса. Это на 22% больше, чем в 2013-м. Не исключено, что это число будет расти.

"Все больше и больше талантливых людей возвращаются в Китай, потому что сейчас страна становится центром инноваций. И это только начало", — рассказал журналистам рекрутер кадрового агентства Spencer Stuart Кен Ки.