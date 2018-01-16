Сербия потребует участия в расследовании убийства политика в Косово

БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Власти Сербии потребуют участия своих представителей в расследовании убийства влиятельного сербского политика Оливера Ивановича в Косово, сообщил во вторник президент Александр Вучич.

Утром во вторник бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит в результате покушения в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие". Днем президент Вучич провел заседание Совета национальной безопасности Сербии.

"То, о чем мы договорились на Совете нацбезопасности, – уже направлено письмо органам миссии ЕС по верховенству закона (EULEX) и миссии ООН UNMIK (по делам временной администрации в Косово — ред.) с нашим требованием, чтобы государственные органы республики Сербия участвовали в расследовании на территории Косово и Метохии", — заявил сербский лидер на пресс-конференции.

Он выразил уверенность, "что участие государственных органов республики Сербия поможет выяснению истины об убийстве Оливера Ивановича". Вучич добавил, что, по его мнению, "преступники будут найдены и наказаны". При этом он высказал сомнения в способности косовских властей раскрыть преступление.