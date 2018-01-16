Латвия подготовила аналог списка Магнитского

РИГА, 16 янв — РИА Новости. В ближайшее время Латвия примет собственный закон, аналогичный акту Магнитского, в него включат россиян, которым запретят въезд в страну, сообщил в Facebook депутат парламента республики Рихард Колс.

По словам Колса, разработанный сеймом проект получил концептуальную поддержку на заседании совета партнеров по коалиции. Депутат входит в правящую коалицию национального объединения "Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии".

После технических коррекций инициативу передадут на утверждение парламента.

США приняли так называемый закон Магнитского в декабре 2012 года. Изначально он был направлен против подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского — юриста Hermitage Capital, который скончался в СИЗО "Матросская Тишина".

В 2016 году президент Барак Обама придал закону глобальный статус: в черный список стало возможным вносить не только россиян, но и граждан любых стран, которые нарушают права человека. При этом российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Позднее аналогичный закон вступил в силу и в Канаде. Парламент Литвы принял подобный документ в середине ноября: он запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.