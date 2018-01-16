Адвокаты Винника не могут найти в греческих судах запрос Генпрокуратуры

АФИНЫ, 16 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Арестованный в Греции по запросу США россиянин Александр Винник не ознакомлен с повторным запросом Генпрокуратуры России о его выдаче, греческие суды утверждают, что не получали новые документы из России, сообщил РИА Новости адвокат Винника Тимофей Мусатов.

Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила, что 25 декабря прошлого года выслала повторный запрос о выдаче Александра Винника.

В посольстве РФ корреспонденту РИА Новости сообщили, что повторный запрос ГП РФ поступил и в соответствии с установленным порядком и в установленные сроки был передан в Минюст Греции. "Все было передано в Минюст Греции, в установленные инстанции и в установленном порядке", — сообщили в посольстве.

"Защита обратилась в прокуратуру апелляционного суда города Салоники в отдел по выдаче, в прокуратуру апелляционного суда города Афины в отдел по выдаче и в министерство юстиции Греции в отдел по выдаче, чтобы узнать судьбу запроса. Однако ни в одном из этих отделений подтверждений о получении данного запроса не было получено", — сказал адвокат Мусатов.

По его словам, в соответствии с законами Греции, с данным запросом должны были ознакомить Винника, содержащегося на сегодняшний день в тюрьме города Салоники. Мусатов сообщил, что 3 января посетил своего клиента, ни на ту дату, ни позднее Винник с запросом ознакомлен не был.

"Сейчас у нас каждодневный контакт два раза в сутки, и никаких подтверждений об ознакомлении его с запросом нет. Комментировать, по какой причине, я пока не могу. Предполагаю в ближайшее время обратиться за разъяснениями и в Генеральную прокуратуру, и узнать судьбу документа", — сказал адвокат.

"Документы странным образом никуда не приходили. Что это? Греки делают вид, что потеряли их?" – заметил защитник.