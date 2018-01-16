Адвокаты Винника не могут найти в греческих судах запрос Генпрокуратуры

АФИНЫ, 16 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Арестованный в Греции по запросу США россиянин Александр Винник не ознакомлен с повторным запросом Генпрокуратуры России о его выдаче, греческие суды утверждают, что не получали новые документы из России, сообщил РИА Новости адвокат Винника Тимофей Мусатов.
В посольстве РФ корреспонденту РИА Новости сообщили, что повторный запрос ГП РФ поступил и в соответствии с установленным порядком и в установленные сроки был передан в Минюст Греции. "Все было передано в Минюст Греции, в установленные инстанции и в установленном порядке", — сообщили в посольстве.
"Защита обратилась в прокуратуру апелляционного суда города Салоники в отдел по выдаче, в прокуратуру апелляционного суда города Афины в отдел по выдаче и в министерство юстиции Греции в отдел по выдаче, чтобы узнать судьбу запроса. Однако ни в одном из этих отделений подтверждений о получении данного запроса не было получено", — сказал адвокат Мусатов.
По его словам, в соответствии с законами Греции, с данным запросом должны были ознакомить Винника, содержащегося на сегодняшний день в тюрьме города Салоники. Мусатов сообщил, что 3 января посетил своего клиента, ни на ту дату, ни позднее Винник с запросом ознакомлен не был.
"Документы странным образом никуда не приходили. Что это? Греки делают вид, что потеряли их?" – заметил защитник.