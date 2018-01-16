Арестованный в Греции Винник считает себя политзаключенным, заявил адвокат

АФИНЫ, 16 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Арестованный в Греции по запросу США россиянин Александр Винник считает себя политическим заключенным, сообщил РИА Новости его адвокат Тимофей Мусатов.

Юрист отметил, что перед новым годом Винник был переведен из Афин в Салоники.

"Александр Винник на данный момент находится в Салониках, сидит в той же тюрьме. Он оптимистичен, настроен на решительную борьбу. Он считает свой случай не частным, он считает себя политическим заключенным, поскольку в его лице Соединенные Штаты преследуют свободолюбивое общество, которое руководствуется действительно демократическими правами, прописанными в конституции как Российской Федерации, так и европейских стран", — сказал адвокат.

"Это право свободно заниматься предпринимательской деятельностью, это право на защиту личной информации, право на свободу совести, слова, чему препятствуют США, арестовывая по всему миру граждан России и других стран, злоупотребляя правом для того, чтобы монополизировать свое господство в мире и не дать возможности развития другим", — подчеркнул Мусатов.

По его словам, о политическом характере дела свидетельствуют и материалы решения Верховного суда Ареопага по делу Винника, где не были опровергнуты аргументы защиты.

В США Винника обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-e, ему грозит 55 лет тюрьмы. В декабре Верховный суд Греции оставил в силе решение об экстрадиции россиянина в США. Окончательное решение по этому делу должен вынести министр юстиции Греции.