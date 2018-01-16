В КНДР назвали Трампа "старым маразматиком"

ТОКИО, 16 янв — РИА Новости. КНДР обрушилась с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа, который ранее написал в Twitter, что его ядерная кнопка больше, чем у северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Люди во всем мире очень беспокоятся по поводу того, что изо дня в день ухудшается психическое состояние Трампа, у которого есть доступ к ядерной кнопке. Дело в том, что если оставить такого старого маразматика, как Трамп, неизвестно, к какой невообразимой катастрофе это приведет", — говорится в комментарии центральной северокорейской газеты "Нодон синмун".

Печатный орган ЦК Трудовой партии Кореи призывает Вашингтон действовать "благоразумно", предупреждая, что "день, когда США спровоцируют ядерную войну на Корейском полуострове, станет последним для США".

Трамп написал свой скандальный твит после того, как в новогоднем обращении к народу Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка находится на его рабочем столе, и США не следует об этом забывать. Северокорейский лидер также сообщил, что КНДР завершила создание атомного оружия, которое способно нанести удар по любой точке на территории США.