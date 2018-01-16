Глава миссии ОБСЕ в Косово осудил убийство сербского политика Ивановича

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава миссии ОБСЕ в Косово Йан Браату осудил убийство влиятельного сербского политика Оливера Ивановича.

Иванович был убит во вторник утром из огнестрельного оружия возле своего офиса в городе Косовска-Митровица. В Косово он имел репутацию умеренного сербского политика. В 2016 году он был признан виновным в военных преступлениях в связи с убийством нескольких албанцев в 1999 году и осужден на девять лет тюрьмы.

"Убийство Оливера Ивановича вызывает глубокую обеспокоенность… Я в самой жесткой форме осуждаю этот чудовищный шаг и призываю правоохранительные органы, а также все заинтересованные стороны сделать все возможное, чтобы виновные предстали перед судом. Это станет главной проверкой верховенства закона в Косово", — говорится в заявлении, опубликованном организацией в Twitter.

Миссия ОБСЕ в Косово выразила соболезнования семье и друзьям политика. Браату назвал Ивановича одним из ключевых представителей косовских сербов и высоко оценил его усилия в качестве посредника в переговорах вокруг ситуации в регионе.