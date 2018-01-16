Винник планирует обжаловать в ЕСПЧ решение Греции выдать его США

Гражданина России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017

Гражданина России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017

АФИНЫ, 16 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Адвокаты россиянина Александра Винника в течение десяти дней обжалуют в Европейский суд по правам человека решение греческого суда о его выдаче в США, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

По его словам, защита приняла все меры, чтобы не допустить выдачи Винника в США.

Два суда разных составов в Салониках приняли два решения: один состав судей постановил выдать Винника в Россию, а другой – в США, где его обвиняют отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-e и где ему грозит 55 лет тюрьмы. Апелляцию адвокатов Верховный суд Греции Ареопаг месяц назад отклонил.

Винник вину не признает и называет дело американской провокацией, адвокаты говорят об отсутствии состава преступления.

Окончательное решение должен принять министр юстиции Греции.

"Документы поступили министру юстиции, на данный момент он их рассматривает", — сказал Мусатов.

По его словам, ведутся переговоры и идет большая работа по дальнейшей судьбе Александра.

"В том числе в течение десяти дней с сегодняшнего числа будет подана жалоба в Европейский суд относительно решения суда города Салоники", — сообщил Мусатов.

Он сказал, что заявление в ЕСПЧ готовилось с рекомендациями специалистов самого высокого уровня из международного юридического сообщества, которые полагают, что шансы высоки.

Мусатов назвал преждевременными выводы прессы о том, что Александр Винник решением Верховного суда Греции выдается в Соединенные Штаты.

"Это кардинально неверно. Верховный суд Греции лишь отклонил апелляцию защиты на решение суда города Салоники. Верховный суд Греции не выносил решения о выдаче в Соединенные Штаты, как пишет пресса, а лишь отклонил апелляцию", — сказал Мусатов.

Он сообщил, что защита получила расшифровку решений Верховного суда.

"Она позволяет сказать, что греческий суд, в том числе Верховный, признал, что обвинения прокуратуры Соединенных Штатов были надуманными, чрезмерными, и это фактически злоупотребление правом со стороны США", — сказал адвокат.

Он назвал политическим, а не судебным, решение Ареопага.

"То, что Верховный суд отказал в апелляции, совершенно очевидно является политическим шагом, а не судебным процессом в полной мере. После изучения документов, это стало понятно. Это дает основание надеяться на успешное разрешение дела в вышестоящих европейских инстанциях", — сказал адвокат.

По его словам, защита на сегодняшний день приняла все необходимые меры для защиты прав клиента и невозможности его экстрадиции в США.

"На сегодняшний день мы находимся в начальной позиции – наличие двух запросов", — сказал Мусатов.