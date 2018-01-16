Милорад Додик прокомментировал убийство политика в Косово

БЕЛГРАД, 16 янв — РИА Новости. Убийство во вторник в Косово влиятельного сербского политика Оливера Ивановича является ударом по стабильности Сербии и северного Косово, считает президент Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине) Милорад Додик.

"Этот преступный акт представляет собой классический удар по стабильности Сербии и севера Косово, по усилиям руководства Сербии, которое вносит неизмеримый вклад в трудную работу по строительству мира и доверия между людьми в Косово и Метохии", — заявил Додик.

Он выразил полную поддержку сербским органам власти в поиске и наказании тех, кто стоит за этим убийством, а также в предотвращении "очевидной попытки создания хаоса в Косово и Метохии и попытки дестабилизировать Сербию".

Додик выразил соболезнования семье Ивановича, отметив, что этот политик "честно служил своей стране и народу и, занимая многие высокие и ответственные должности, в течение своей карьеры оставил неизгладимый след в общественной и политической жизни Косово и Метохии и Сербии".

Иванович был убит во вторник утром из огнестрельного оружия возле своего офиса в городе Косовска-Митровица. Косовская полиция ведет поиск преступников.