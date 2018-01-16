Владельца Nautilus официально обвинили в убийстве шведской журналистки

СТОКГОЛЬМ, 16 янв — РИА Новости. Прокуратура Копенгагена предъявила во вторник обвинения владельцу подлодки Nautilus Петеру Мадсену в убийстве шведской журналистки Ким Валль.
Согласно обвинению, убийство было спланировано, однако не установлено, как именно оно было осуществлено. Предполагается, что он перерезал журналистке горло или задушил ее, говорится в сообщении.
Мадсен также обвиняется в непристойном обращении с трупом, а также в иных сексуальных отношениях, чем половые. Прокуратура настаивает в первую очередь на пожизненном заключении или на заключении с определенным сроком наказания. В обвинении также предлагается конфисковать подлодку для ее дальнейшей утилизации.
"Это очень необычная и чрезвычайно жестокая история, которая обернулась трагическими последствиями для Ким Валль и для ее родственников", — сказал прокурор Якоб Бук-Йепсен, слова которого приводятся в сообщении для прессы.
Следствие по делу велось с августа в связи с исчезновением шведской журналистки Ким Валль после плавания на борту Nautilus вместе с ее владельцем — известным в Дании изобретателем Петером Мадсеном. Он находится под арестом с августа, и последний раз его нахождение под стражей продлили до 7 февраля. Планируется, что суд по делу изобретателя начнется 8 марта и закончится 25 апреля этого года.
В начале октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила другие части тела — ноги и голову журналистки, и что следов перелома на черепе нет. В ноябре стало известно об обнаружении ее обеих рук. Мадсен продолжает настаивать на том, что произошедшее стало результатом несчастного случая и не отрицает, что это он расчленил тело журналистки. Во время одного из последних допросов полиции Мадсен предположил, что журналистка могла пострадать внутри подлодки из-за угарного газа.