Владельца Nautilus официально обвинили в убийстве шведской журналистки

СТОКГОЛЬМ, 16 янв — РИА Новости. Прокуратура Копенгагена предъявила во вторник обвинения владельцу подлодки Nautilus Петеру Мадсену в убийстве шведской журналистки Ким Валль.

"Сегодня Петеру Мадсену предъявлено обвинение в убийстве", — говорится в сообщении для прессы.

Согласно обвинению, убийство было спланировано, однако не установлено, как именно оно было осуществлено. Предполагается, что он перерезал журналистке горло или задушил ее, говорится в сообщении.

Мадсен также обвиняется в непристойном обращении с трупом, а также в иных сексуальных отношениях, чем половые. Прокуратура настаивает в первую очередь на пожизненном заключении или на заключении с определенным сроком наказания. В обвинении также предлагается конфисковать подлодку для ее дальнейшей утилизации.

"Это очень необычная и чрезвычайно жестокая история, которая обернулась трагическими последствиями для Ким Валль и для ее родственников", — сказал прокурор Якоб Бук-Йепсен, слова которого приводятся в сообщении для прессы.

Следствие по делу велось с августа в связи с исчезновением шведской журналистки Ким Валль после плавания на борту Nautilus вместе с ее владельцем — известным в Дании изобретателем Петером Мадсеном. Он находится под арестом с августа, и последний раз его нахождение под стражей продлили до 7 февраля. Планируется, что суд по делу изобретателя начнется 8 марта и закончится 25 апреля этого года.

Ким Валль исчезла после плавания на построенной Мадсеном подлодке Nautilus 10 августа вечером. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня 10 августа. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. На ее голову, по словам изобретателя, упала тяжелая крышка люка весом, когда Валль стояла под ней. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей.

В начале октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила другие части тела — ноги и голову журналистки, и что следов перелома на черепе нет. В ноябре стало известно об обнаружении ее обеих рук. Мадсен продолжает настаивать на том, что произошедшее стало результатом несчастного случая и не отрицает, что это он расчленил тело журналистки. Во время одного из последних допросов полиции Мадсен предположил, что журналистка могла пострадать внутри подлодки из-за угарного газа.