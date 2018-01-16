Адвокат: суд в Кувейте в четвертый раз отказался освободить россиянку

ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Суд в Кувейте отказал в освобождении гражданке РФ Марии Лазаревой, арестованной по обвинению в растрате государственных средств, сообщили в понедельник РИА Новости ее американские адвокаты.

По их данным, Лазарева, являющаяся вице-президентом и управляющим директором компании KGL Investment (KGLI), была задержана в ноябре прошлого года. Ей инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI. Как утверждает сторона защиты, KGLI оказала данному управлению "ценные консультативные услуги в обмен на оплату, обусловленную в письменном соглашении". По ее данным, The Port Fund в данный момент находится в стадии возврата всем инвесторам их начальных вложений и примерно стопроцентной прибыли.

Согласно информации адвокатов, кувейтский суд уже в четвертый раз отказал Лазаревой в освобождении. По их мнению, "арест Лазаревой является несправедливым, и нежелание выпустить ее хотя бы под залог вызывает серьезные вопросы по поводу мотивов действий тех, кто хочет удержать ее в тюрьме".

Американские адвокаты призвали правительство Кувейта "немедленно освободить Лазареву, а также ее арестованного коллегу, или установить честные условия залога для них". Они выразили уверенность, что ее арест наносит урон российско-кувейтскому двустороннему соглашению о стимулировании и обоюдной защите инвестиций.

Юристы указали на то, что их подзащитная содержится в "негуманных и ужасных условиях и сталкивается с серьезными физическими и психологическими потрясениями". Они также отметили, что Лазарева вложила в экономику Кувейта и в KGLI личные средства, она работает в этой стране уже 13 лет и ее хорошо знают и уважают в местных деловых кругах.

Согласно информации на сайте KGLI, эта структура является "частной инвестиционной компанией, фокусирующейся на развитии и вложении средств в инфраструктуру, логистику, транспорт, нефтегазовую и электроэнергетическую отрасли, а также другие сектора экономики стран Ближнего Востока, Азии и развивающихся рынков".