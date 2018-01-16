ЕС надеется на скорое задержание виновных в убийстве сербского политика

БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини решительно осудила убийство во вторник одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича и выразила надежду, что виновные в этом преступлении будут найдены в скором времени.

Иванович был убит во вторник утром из огнестрельного оружия возле своего офиса в городе Косовска-Митровица. В Косово он имел репутацию умеренного сербского политика. В 2016 году он был признан виновным в военных преступлениях в связи с убийством нескольких албанцев в 1999 году и осужден на девять лет тюрьмы.

Могерини выразила "надежду на то, что соответствующие власти Косово, занимающиеся вопросами верховенства права, приложат все усилия для того, чтобы найти виновных и безотлагательно предать их суду", сообщила пресс-служба главы дипломатии ЕС.

"Миссия Европейского союза по вопросам верховенства права EULEX будет оказывать поддержку властям в соответствии с ее мандатом", — говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что Могерини призвала "все стороны проявлять спокойствие и сдержанность и позволить верховенству права и справедливости идти своим путем".