У здания Рады произошла стычка между митингующими и полицией

Cтолкновение между митингующими и полицией у здания Верховной рады Украины, Киев. 16 января 2018

Cтолкновение между митингующими и полицией у здания Верховной рады Украины, Киев. 16 января 2018

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. У здания Верховной рады произошла стычка между митингующими, которые требуют принять закон о реинтеграции Донбасса, и силовиками.

В результате пострадал сотрудник правоохранительных органов. Одного участника акции задержали.

Ситуація у центрі #Київ: У результаті інциденту постраждав один правоохоронець. Крім того, за порушення публічного порядку до поліції доставлено одного учасника акції.



Наразі ситуація контрольована. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. pic.twitter.com/um75ggEAlb — МВС України (@MVS_UA) 16 января 2018 г.​

Как сообщают очевидцы, протестующие сначала жгли шины, а затем кинули в огонь российский флаг. Силовики пытались им помешать, но не смогли. По словам депутата парламента Семена Семенченко, спецназу противостояли бойцы Внутреннего корпуса батальона "Донбасс" и ветераны других подразделений.

После инцидента около пятидесяти человек переместились на улицу Банковую, где находится здание администрации президента Петра Порошенко. Там они провели небольшой митинг и затем вернулись к парламенту, где продолжили пикет, передает корреспондент РИА Новости.

Власти заверили, что ситуация находится под контролем: за порядком в центре Киева следят около четырех тысяч сотрудников правоохранительных органов. Охрану у здания Рады усилили, установили рамки металлоискателей.

На месте дежурят две пожарные машины и скорая.

Участники акции "Стоп Реванш" держат в руках флаги с символикой националистической общественно-политической организации "Свободные люди" и государственные флаги Украины.

Помимо принятия закона о реинтеграции Донбасса, митингующие также призывают парламент одобрить законопроекты о коллаборационизме и антикоррупционном суде с учетом замечаний Венецианской комиссии. Также они выступают за признание России "агрессором".

Закон о реинтеграции Донбасса

Украинский парламент сегодня приступил к рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

В проекте закона неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют страной-агрессором.

В первом чтении документ одобрили в октябре 2017 года, его приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования ситуации. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.