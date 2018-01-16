КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. У здания Верховной рады произошла стычка между митингующими, которые требуют принять закон о реинтеграции Донбасса, и силовиками.
В результате пострадал сотрудник правоохранительных органов. Одного участника акции задержали.
Ситуація у центрі #Київ: У результаті інциденту постраждав один правоохоронець. Крім того, за порушення публічного порядку до поліції доставлено одного учасника акції.— МВС України (@MVS_UA) 16 января 2018 г.
Наразі ситуація контрольована. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. pic.twitter.com/um75ggEAlb
Как сообщают очевидцы, протестующие сначала жгли шины, а затем кинули в огонь российский флаг. Силовики пытались им помешать, но не смогли. По словам депутата парламента Семена Семенченко, спецназу противостояли бойцы Внутреннего корпуса батальона "Донбасс" и ветераны других подразделений.
После инцидента около пятидесяти человек переместились на улицу Банковую, где находится здание администрации президента Петра Порошенко. Там они провели небольшой митинг и затем вернулись к парламенту, где продолжили пикет, передает корреспондент РИА Новости.
На месте дежурят две пожарные машины и скорая.
Близько 3800 правоохоронців забезпечують правопорядок в урядовому кварталі столиці (ФОТО) https://t.co/u3a2FFrsXf #поліція #київ #новини pic.twitter.com/xdBdEeOOSg— Поліція Києва (@PoliceKyiv) 16 января 2018 г.
Участники акции "Стоп Реванш" держат в руках флаги с символикой националистической общественно-политической организации "Свободные люди" и государственные флаги Украины.
Помимо принятия закона о реинтеграции Донбасса, митингующие также призывают парламент одобрить законопроекты о коллаборационизме и антикоррупционном суде с учетом замечаний Венецианской комиссии. Также они выступают за признание России "агрессором".
Закон о реинтеграции Донбасса
В проекте закона неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют страной-агрессором.
В первом чтении документ одобрили в октябре 2017 года, его приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования ситуации. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.