Михалков попал в список лиц, "угрожающих нацбезопасности" Украины

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Российский кинорежиссер Никита Михалков, певец Дмитрий Фомин, телеведущий Дмитрий Шепелев и музыкант Баста попали с список лиц, "угрожающих нацбезопасности" Украины, сообщается на сайте Минкультуры Украины.

"Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами: Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич", — говорится в приказе министра культуры Украины Евгения Нищука, обнародованном на сайте минкультуры Украины.

На сайте ведомства указано, что в целом теперь в списке находятся 118 лиц, угрожающих нацбезопасности, в отношении них применяются санкции в виде временного запрета на въезд на Украину.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

Также Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД РФ назвал происходящее наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.