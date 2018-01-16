Самая трудная часть переговоров о Brexit впереди, уверен Туск

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне колокольни Биг Бен в Лондоне. Архивное фото

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне колокольни Биг Бен в Лондоне. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск уверен, что самая трудная работа по переговорам об условиях выхода Великобритании из Евросоюза впереди.

Об этом он сказал в ходе выступления в Европарламенте, которое транслировалось службами Еврокомиссии.

"Самая сложная работа еще впереди, а время ограничено", — сказал он.

Великобритания, как ныне запланировано, должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут с лета прошлого года и разделены на два этапа.

Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут достаточный прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и создать договор об отделении Великобритании от ЕС.

Вторая фаза — переговоры о переходном периоде в отношениях страны и союза после их "развода", а также о структуре будущего партнерства. Переговоры второй фазы еще не начаты.