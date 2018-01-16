Министр рассказал о ситуации в Косово после убийства политика Ивановича

БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Ситуация в населенных сербами районах самопровозглашенной республики Косово после убийства во вторник влиятельного сербского политика Оливера Ивановича "мирная, но тревожная", сообщил министр по делам общин и возвращению в косовском правительстве Далибор Евтич, слова которого приводит агентство Танюг.
"Убийство Ивановича – шок, который и в без того напряженную ситуацию внес тревогу. Этим утром в Косовска-Митровице неприятная ситуация, беспокойство среди всех, кто желает мира на этой территории и ожидает расследования этого происшествия", — цитирует агентство Евтича.
По словам косовского министра, миротворческий контингент KFOR под эгидой НАТО и полиция самопровозглашенной республики усилили патрулирование улиц и меры безопасности в Косовска-Митровице.
Евтич представляет партию сербского меньшинства "Сербский список", которая ранее поддержала правящую албанскую коалицию в Приштине и получила несколько мест в правительстве и руководстве парламента самопровозглашенной республики.