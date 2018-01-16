Власти Сербии отказались от раунда диалога с Косово из-за убийства политика

БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Делегация Белграда отказалась от участия в предстоящем раунде диалога с косовско-албанскими властями в Брюсселе и возвращается в Белград из-за убийства в Косово влиятельного сербского политика Оливера Ивановича.

Об этом сообщил во вторник на национальном телевидении РТС директор канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич.

Утром бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит в результате покушения в городе Косовска-Митровица.

"Убийство Ивановича – преступное, злонамеренное деяние с целью вызвать хаос на севере Косово и весь народ втянуть в конфликт. Кто бы ни стоял за убийством — албанские или сербские преступники, — они должны отвечать", — заявил Джурич.

Очередной раунд диалога Белграда и Приштины должен был состояться в Брюсселе и продлиться три дня. В плане сербской и косовско-албанской делегаций было обсудить реализацию ранее достигнутых соглашений.

Президент Александр Вучич назначил во вторник заседание Совета национальной безопасности Сербии в связи с убийством Ивановича. Ожидается, что он выступит по его итогам в 13.00 (15.00 мск).