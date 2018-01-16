Президент Румынии утвердил отставку премьера страны

КИШИНЕВ, 16 янв – РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, что утвердил отставку премьера страны Михая Тудосе и подписал декрет о назначении на должность и.о. главы правительства действующего министра обороны Михая Фифора.

"Премьер-министр Михай Тудосе подал в отставку, и я ее утвердил. Сейчас нужно правительство, чтобы укоротить как можно скорее ситуацию неясности", — сказал Йоханнис в ходе брифинга, транслируемого местными телеканалами.

По его словам, после отставки Тудосе он назначил Фифора на должность и.о. главы правительства. "На завтра назначены консультации с партиями, и сегодня будут направлены приглашения", — добавил президент.